Oggi in TV, dove vedere le gare di Liga e Coppa di Germania
Tanto calcio estero questa sera in TV, si gioca in Spagna con le gare valide per la 33ª giornata de LaLiga: su DAZN sarà possibile assistere a Levante-Siviglia, Rayo Vallecano-Espanyol e Oviedo-Villarreal. In Germania si gioca invece la Coppa di Germania, con la sfida fra Stoccarda e Friburgo in diretta alle 20.45 su Sky.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 23 aprile.
19.00 Levante-Siviglia (Liga) - DAZN
20.00 Rayo Vallecano-Espanyol (Liga) - DAZN
20.30 Sint Truiden-Anderlecht (Campionato belga) - DAZN
20.45 Stoccarda-Friburgo (Coppa di Germania) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K
21.30 Oviedo-Villarreal (Liga) - DAZN
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