Tris di Mazurek e gara completamente riaperta al Franchi: è 0-3 tra Fiorentina e Jagiellonia
Si riapre comopletamente la gara del Franchi ad inizio secondo tempo con la tripletta di Mazurek che permette allo Jagiellonia di pareggiare i gol della fiorentina. Contropiede perfetto dei polacchi portato da Pozo, che serve Pululu il quale prolunga per esterno polacco e punisce la retroguardia gigliata.
