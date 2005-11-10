Parma, Troilo: “Gilardino ci ha dato qualità. Bello il duello con Esposito”

Il difensore del Parma Mariano Troilo ha parlato a DAZN prima della partita contro l’Inter, nella quale farà il debutto sulla panchina gialloblu Alberto Gilardino. L’argentino ha speso belle parole per il suo tecnico: “Il mister ci ha dato molta tranquillità, di fare le cose con calma. Abbiamo lavorato in questa settimana e faremo le cose che abbiamo preparato. Giochiamo in uno stadio complicato, contro un avversario molto forte”.

Hai avuto degli screzi nella scorsa stagione contro l’Inter.

“Non era niente, cose che sono rimaste in campo. Oggi sarà un’altra partita. L’anno scorso noi eravamo salvi, loro dovevano diventare campioni. Ora non ci pensavo più”.

Ci sarà un duello tra te e Pio Esposito.

“Ha una grande qualità, l’Inter ha tanti attaccanti forti. Sarà un bel duello, mi piace giocare contro i giocatori forti”.