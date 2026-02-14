Ufficiale Ecco l'annuncio: Igor Tudor è il nuovo allenatore del Tottenham fino a fine stagione

Il Tottenham ha sciolto le riserve annunciando Igor Tudor come nuovo allenatore fino al termine della stagione. Il tecnico ex Juventus e Lazio prende il posto di Thomas Frank con un obiettivo immediato: rimettere in carreggiata gli Spurs, attualmente sedicesimi e a cinque punti dalla zona retrocessione.

Nel comunicato ufficiale, il club ha chiarito la linea: “Igor arriva con un obiettivo chiaro: migliorare le prestazioni, ottenere risultati e risalire la classifica. Il suo compito è portare organizzazione, intensità e competitività in una fase decisiva dell’annata”. Tudor ha accolto la sfida con toni diretti: “È un onore entrare in un momento così importante. So quale responsabilità mi è stata affidata: dare continuità alle prestazioni e competere con convinzione in ogni gara”.

A ribadire la fiducia è stato il direttore sportivo Johan Lange: “Igor porta chiarezza, intensità ed esperienza nel gestire momenti difficili e trasformarli in risultati”. Ora la parola passa al campo, dove serviranno risposte immediate.