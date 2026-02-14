Tottenham, le prime parole di Tudor: "So qual è il mio incarico, per me è un onore"

Adesso è ufficiale: Igor Tudor è il nuovo allenatore del Tottenham. L'ex Juventus e Lazio succede a Thomas Frank, dopo aver raggiunto con gli Spurs un accordo fino al termine della stagione. Contratto di pochi mesi, dunque, per il croato. Che però ha gran voglia di far bene e di conquistarsi con i risultati la permanenza, alla sua prima esperienza in Premier League.



Tudor ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club londinese al momento del suo arrivo: "È un onore entrare a far parte di questo club in un momento importante. Sono consapevole della responsabilità che mi è stata affidata e il mio obiettivo è chiaro: portare maggiore costanza nelle nostre prestazioni e competere con convinzione in ogni partita".

Il direttore sportivo Johan Lange ha aggiunto: "Igor porta con sé chiarezza, intensità ed esperienza nell'affrontare momenti difficili e produrre risultati.