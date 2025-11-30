Jovic-show nel derby di Atene: tripletta e gol decisivo al 93' contro il Panathinaikos

Un infuocato derby di Atene ha chiuso la giornata della Super League greca. Luka Jovic ha firmato una strepitosa tripletta all’Apostolos Nikolaidis Stadium, decidendo la sfida contro il Panathinaikos di Calabria (in campo per oltre un'ora e ammonito). L'AEK ha chiuso il primo tempo sul 2-0 grazie alla doppietta dell'ex Milan (un gol su rigore), poi Tete ha accorciato le distanze a 20 minuti dalla fine, mentre il Pana era in dieci per l'espulsione di Ahmed Touba. Cinque minuti prima del fischio finale anche l'AEK è rimasto in dieci per il secondo giallo a Razvan Marin e Filip Djuricic ha pareggiato per il Panathinaikos al 90’. Nei minuti di recupero, però, Jovic ha trasformato un altro rigore, regalando la vittoria ai suoi.

L'Olympiacos ha reagito alla sconfitta per 4-3 contro il Real Madrid mercoledì scorso, imponendosi 1-0 in trasferta contro il Panetolikos, grazie al gol del capocannoniere Abdul El Kaabi al 70’. La partita più emozionante è stata però quella di Livadia, dove il PAOK in dieci uomini ha rimontato due volte Levadiakos, imponendosi 3-2. I padroni di casa erano passati in vantaggio con Giannis Kosti e Benjamin Verbic, ma Magomed Ozdoev ha pareggiato per i bianconeri, prima che Giorgos Giakoumakis segnasse il gol vittoria.

In classifica, l'Olympiacos guida con 31 punti, seguito da PAOK con 29 e AEK con 28; Levadiakos e Volos condividono il quarto posto a 21, mentre il Panathinaikos resta a 18 con una partita da recuperare.