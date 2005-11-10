Udine e poi Manchester, tutto d'un fiato: la Roma non tornerà in città prima della Champions
Pierpaolo Matrone
Una lunga trasferta attende la Roma prima dell'ultimo impegno che precederà la sosta per le nazionali di novembre. I giallorossi giocheranno sabato alle 18 sul campo dell'Udinese e appena tre giorni più tardi saranno impegnati in Champions League contro il Manchester United. Il ciclo si concluderà poi con la sfida casalinga contro il Sassuolo. Proprio per gestire al meglio i due impegni esterni ravvicinati, la squadra di Gian Piero Gasperini non farà ritorno nella Capitale dopo la partita di Udine.
Roma, allenamento a Udine e poi volo da Trieste per Manchester
Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Roma resterà infatti in Friuli anche nella notte successiva alla partita di campionato. Nella mattinata di domenica è prevista una seduta di allenamento a Udine, prima del trasferimento verso Trieste. Nel pomeriggio i giallorossi prenderanno direttamente da lì il volo per raggiungere Manchester, dove martedì affronteranno lo United. Una scelta logistica studiata per evitare un viaggio supplementare verso Roma e consentire alla squadra di preparare direttamente in Inghilterra il delicato appuntamento europeo.