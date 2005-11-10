Genoa-Juventus 2-0: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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28.10.2026 22:54Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Amorim (82' Wiafe), Frendrup, Baldanzi (70' Messias), Ellertson (41' Mitaj); Vitinha (70' Meichtry), Osmajic (82' Colombo). Allenatore: Daniele De Rossi
Juventus (3-5-1-1): Vicario; Gatti (46' Woltemade), Bremer, Lucumí; Kalulu, Douglas Luiz (77' Koopmeiners), Sarr (59' Boga), McKennie, Cambiaso (59' Cabal); Alajbegovic (46' Zhegrova); Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti
Marcatori: 12' Ehizibue (G), 28' Baldanzi (G)
Ammoniti: Zhegrova (J)
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