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Udinese, Abankwah non si allena ancora in gruppo: difficile il recupero per il Lecce

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 19:45Serie A
16.10.2026 19:45Serie A
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James Abankwah non si è allenato con il gruppo dopo il problema muscolare accusato contro il Torino. Runjaic studia le alternative.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

A meno di tre giorni dalla delicata sfida contro il Lecce, in programma domenica alle 12:30 al Bluenergy Stadium, arrivano poche indicazioni positive sul fronte James Abankwah. Il difensore dell'Udinese, costretto a lasciare il campo nel secondo tempo della trasferta contro il Torino per un risentimento muscolare, non ha ancora ripreso ad allenarsi con il resto della squadra. A questo punto, l'ipotesi di un recupero in extremis per il prossimo turno di campionato appare sempre più complicata.

Runjaic prepara le alternative in difesa

In attesa di conoscere con precisione i tempi di recupero, Kosta Runjaic sta dunque preparando la partita contro il Lecce considerando Abankwah indisponibile. Lo staff bianconero dovrà individuare una soluzione alternativa per completare il reparto arretrato, mentre la squadra continua a lavorare sugli aspetti tattici in vista di una gara nella quale l'Udinese proverà a interrompere il proprio momento negativo e a ritrovare i tre punti davanti al proprio pubblico.

Attesa per il responso degli esami

La situazione di Abankwah viene gestita con cautela. Il centrale è stato sottoposto agli accertamenti strumentali necessari per stabilire l'entità del problema al flessore della gamba sinistra e in casa Udinese si attende il responso definitivo. L'auspicio è che possa essere esclusa una lesione di particolare gravità, ma la sua presenza contro il Lecce resta al momento fortemente in dubbio.

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