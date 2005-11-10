Frosinone, Palmisani: "Bello sentire la pressione, me la faccio scivolare addosso"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 20:23Serie A
autore Marco Pieracci
16.10.2026 20:23Serie A
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Lorenzo Palmisani, portiere del Frosinone, è stato intervistato da DAZN prima della gara casalinga contro il Sassuolo: "Col Napoli è stata una partita molto difficile, ma il passato non conta. Ora pensiamo solo a questa".
Senti addosso la pressione di essere stato scelto da tanti fantallenatori?
"Sento tanta pressione, però me la faccio scivolare addosso. Anche i miei familiari mi hanno acquistato ma sono cose belle, fa piacere sentirsele dire".
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