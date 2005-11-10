Sassuolo, Aquilani: "Mi aspettavo questo Frosinone, contento per Cisse"

Alberto Aquilani, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro il Frosinone: "C'è da continuare, non accontentarsi e capire contro chi giochiamo mettendo in campo la stessa inerzia messa con Juve e Roma. Mi aspetto un test di maturità".

Cosa la rende più orgoglioso?

"La squadra fa quello che gli chiedo, mi viene dietro e prova gusto a volersi migliorare. Detto questo, bisogna essere più cinici e restare aggrappati al risultato, mi aspetto un passo avanti".

Si aspettava un Frosinone così?

"Secondo me è una squadra molto forte, anche senza calciatori di livello mediatico, perché hanno un allenatore molto bravo che lavora con continuità. Quindi, si, me lo aspettavo".

Felice per Cisse?

"Sono contento per lui, perché se lo merita: ha qualità veramente importanti e gli faccio i complimenti. Però calma, perché la strada è ancora molto lunga".