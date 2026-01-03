Udinese, Bertola: "Consapevoli di essere una grande squadra, sappiamo di potercela giocare con tutti"

Nicolò Bertola, difensore dell'Udinese, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Dazn: "Con la Lazio è stato un pareggio importante. Consapevoli di essere una grande squadra, sappiamo di potercela giocare con tutti lottando su ogni pallone e oggi dobbiamo dimostrarlo. Siamo incappati, invece, con la Fiorentina. Il Como è una squadra intensa, bravi a giocare con la palla e nei duelli. Abbiamo preparato la gara contro una squadra forte".