Udinese, Bertola: "Consapevoli di essere una grande squadra, sappiamo di potercela giocare con tutti"
Nicolò Bertola, difensore dell'Udinese, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Dazn: "Con la Lazio è stato un pareggio importante. Consapevoli di essere una grande squadra, sappiamo di potercela giocare con tutti lottando su ogni pallone e oggi dobbiamo dimostrarlo. Siamo incappati, invece, con la Fiorentina. Il Como è una squadra intensa, bravi a giocare con la palla e nei duelli. Abbiamo preparato la gara contro una squadra forte".
