Udinese, Collavino: "Avevamo già spedito gli inviti, ma l'evento per i 130 anni è stato spostato"

All'interno della conferenza stampa di presentazione di Paolo Zanetti come nuovo allenatore, il dg dell'Udinese Franco Collavino ha parlato della situazione dei bianconeri e soprattutto di quella del presidente Pozzo, anche in relazione all'evento per festeggiare i 130 anni del club:

"Ringraziamo Runjaic e i membri del suo staff, gli facciamo un grande in bocca al lupo per il futuro. Dobbiamo ora recuperare i punti persi sul campo e dare tempo al nostro presidente di rimettersi in forma.

Abbiamo deciso di spostare un grande evento, che non abbiamo ancora annunciato. Un percorso di eventi che doveva concludersi il 29 novembre per la sfida contro la Fiorentina, per celebrare i nostri 130 anni. Avevamo anche spedito tutti gli inviti. Abbiamo dovuto posticipare la festa dei 130 anni e la faremo in un momento più opportuno. Cambia la data dell'evento, ma non il valore del momento. Arrivo ora a mister Zanetti. Ha solidità, esperienza, competenza, carica agonistica, gli elementi giusti per invertire la rotta. Il valore della squadra c'è, c'è per noi come c'era per gli esperti prima dell'inizio della stagione, a lui il compito di risollevarci”.