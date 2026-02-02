Udinese, definito l'acquisto di Mlacic. L'ex obiettivo dell'Inter è un nuovo bianconero
L'Udinese ha perfezionato l'acquisto di Branimir Mlacic (18 anni) dall'Hajduk Spalato e chiude così la lunga telenovela di questo calciomercato di gennaio 2026 che aveva visto il difensore centrale classe 2007 a un passo dall'Inter, per una trattativa che è però poi saltata all'improvviso e ha favorito l'inserimento dei friulani.
L'Udinese ha depositato nell'apposita sezione di Lega Serie A il contratto dell'avvenuto trasferimento di Mlacic dall'Hajduk Spalato. Acquisto a titolo definitivo, è un'operazione da 4,5 milioni di euro circa. Stamani il giocatore si è sottoposto alle visite mediche con i bianconeri del Friuli nella struttura ospedaliera di Villa Stuart, a Roma.
Mlacic arriva subito nell'Udinese, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031. E all'interno dell'accordo è stata inserita anche un'opzione per andare avanti assieme per un altro anno. In questa prima parte di stagione disputata in Croazia, il 18enne Mlacic è stato un elemento in pianta stabile dell'Hajduk, con cui è sceso in campo 19 volte tra campionato, coppa nazionale e qualificazioni estive alla Conference League. Per un periodo complessivo di 1648 minuti sul campo.
