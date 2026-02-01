TMW Scatto Udinese per Mlacic. Dirigenti in Croazia per chiudere con l'Hajduk Spalato

Potrebbe esaurirsi una delle telenovele di questa seconda parte del calciomercato di gennaio 2026, quella che riguarda il giovane difensore Branimir Mlacic, di proprietà dell'Hajduk Spalato e all'apparenza promesso sposo dell'Inter, che sembrava essere riuscita ad aggiudicarselo salvo poi veder rallentare e frenare la trattativa.

Adesso a provare l'accelerata decisiva per Mlacic è l'Udinese, che da qualche giorno si è unita alla corsa per il classe 2007 croato e adesso è pronta ad aggiudicarselo. Questa notte, come anticipato, è arrivato il definitivo sì al progetto dei bianconeri del Friuli da parte del calciatore, la fumata bianca è ormai a un passo tanto che nelle scorse ore i dirigenti dell'Udinese sono volati in Croazia per chiudere.

Mlacic, come già scritto, è stato inseguito a lungo dall'Inter, e ha un contratto valido fino all'estate del 2029 con il club di Spalato, dove Mlacic ha seguito un percorso formativo per la sua carriera fino al grande salto in prima squadra. Sarà dunque la prima esperienza per il ragazzo lontano da casa e dalla sua madrepatria, avvicinandosi però al calcio che conta.