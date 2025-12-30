Udinese, Inler: "Okoye è il nostro numero 1 ed ha la nostra fiducia. Padelli un leader"

Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica dell’Udinese, ospite negli studi di TV 12 a Udinese Tonight, ha parlato delle gerarchie fra i pali dei friulani

Padelli é un grande leader, ha ambizione e si allena sempre bene. L’età non conta quando si ama il calcio. Lo apprezzo tantissimo e ci confrontiamo tanto su come aiutare la squadra. Quando va in campo é sempre pronto, su di lui si può sempre contare. Chi giocherà adesso in porta? La decisione finale é del mister. Noi abbiamo 4 portieri forti, abbiamo fiducia in Sava ha grandi qualità. Lo stesso Nunziante è un portiere molto forte, da nazionale in prospettiva. Daniele anche é forte.

Su Okoye sappiamo che ha avuto alcune prestazioni meno positive, lui é il nostro numero 1 ed ha la nostra fiducia. Lui ha iniziato dopo la stagione ma ha messo tutto da parte. Io gli sono sempre vicino e lo voglio aiutare a fare un salto di qualità, lui ha tutto per diventare un grande portiere a livello europeo. So che i tifosi sono un po’ delusi ma dobbiamo rimanere tutto insieme sulla stessa barca.