Udinese, Karstrom: "Dobbiamo lavorare e ritrovare fiducia"

Dopo la sconfitta contro la Roma, ecco le parole di mister Jasper Karstrom ai microfoni di DAZN: "Non ho la risposta a questo problema, dobbiamo lavorare insieme per cambiare. Siamo una squadra, dobbiamo lavorare insieme. Crediamo nelle nostre qualità, non possiamo mollare: ci sono tanti giocatori forti, come fatto vedere l'anno scorso. Dobbiamo cercare fiducia".