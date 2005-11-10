Serie B, la Sampdoria scaccia i fantasmi: 2-0 all'Entella, via dall'ultimo posto

Successo importante in chiave salvezza per la Sampdoria che lascia momentaneamente l’ultimo posto della classifica. I blucerchiati archiviano nel primo tempo la pratica Entella e portano a casa tre punti fondamentali in una stagione fin qui complicata. Gli ospiti partono meglio e al 6' colpiscono una traversa con Vignali. Al 15' Tirelli impegna Krastev, mentre i blucerchiati perdono Verschaeren per infortunio, sostituito dal giovane Mezzotero. Al 23' arriva il vantaggio della Sampdoria: sulla punizione di Henderson, Gartenmann fa da sponda e Tiritiello devia involontariamente nella propria porta. Tutino sfiora il raddoppio, che arriva al 42' grazie a Mezzotero, bravo a sfruttare l'assist di Begic per realizzare il suo primo gol in Serie B.

Blucerchiati in gestione nella ripresa

Nella ripresa l'Entella prova a reagire con gli ingressi di Lucas Felippe e Cuppone, ma senza creare grandi pericoli. Al 78' una mischia nell'area blucerchiata non produce risultati, mentre nel finale Karamoh spreca l'occasione del 3-0 dopo una bella iniziativa di Mezzotero. La Sampdoria controlla il vantaggio e porta a casa una vittoria fondamentale, trascinata anche dal talento del suo giovanissimo attaccante.

Programma del turno

Di seguito il programma del turno:

SERIE B - 10ª GIORNATA

Sabato 31 ottobre

Cremonese-Benevento 2-0

44' Berti (C), 87' Nasti (C)

Modena-Mantova 1-1

52' Belotti (Mo), 85' Spinacce (Ma)

Südtirol-Cesena 1-1

23' Rispoli (S), 65' Shpendi (C)

Catanzaro-Padova 1-1

27’ Dorval (C), 66’ Varas (P)

Sampdoria-Virtus Entella 2-0

23’ ait. Tiritiello, 42’ Mezzotero

Domenica 1 novembre

Ore 15.00 - Arezzo-Ascoli

Ore 15.00 - Avellino-Pisa

Ore 15.00 - Empoli-Juve Stabia

Ore 17.15 - Hellas Verona-Carrarese

Ore 19.30 - Palermo-Vicenza

La classifica: Palermo 23, Modena* 20, Ascoli 18, Mantova* 18, Pisa 15, Benevento* 15, Padova* 14, Südtirol* 14, Verona 12, Avellino 12, Cremonese* 12, Cesena* 12, Entella 10*, Carrarese 10, Arezzo 10, L.R. Vicenza 9, Juve Stabia 8, Sampdoria 8*, Empoli 7, Catanzaro* 6.

* = Una gara in più.