Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Salernitana, Di Bari: "Le squadre forti non guardano oltre l'impegno di settimana in settimana"

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 18:41Serie C
31.10.2026 18:41Serie C
Fonti preferite
Foto

Il tecnico della Salernitana Vito Di Bari ha parlato in conferenza in vista della sfida il Savoia: "Per me è una grande opportunità, aver scelto Salerno è stato semplicissimo. Vorrei incidere in questo percorso e sono onorato di allenare in una piazza del genere che può dare tanto. Sono giovane e motivato, basta questo insieme alla fame che ho io insieme al mio staff e ho riscontrato in tutto il gruppo. La squadra ha qualità, anche se le ha dimostrate poche volte fin qui. Cercheremo di capire quali sono i problemi, secondo me derivanti anche da assenze di alcuni giocatori che possono incidere. Quando avremo la rosa al completo, penso si potrà fare qualcosa di importante. Ho sentito la società con i suoi rappresentanti. Ringrazio la proprietà e il direttore per aver scelto me, non era affatto scontato. So che in questo momento siamo tutti più arrabbiati. Dobbiamo cercare di invertire la rotta e cercare di non far polemica o di giudicare dopo pochi giorni. Sono orgoglioso di essere qui e ho tanta voglia di lavorare. Il modulo? Non sono fissato su un sistema in particolare: l’importante è il principio, chiedo intensità che nel calcio moderno è fondamentale. La squadra deve andare forte per imporre il proprio gioco. Il campionato è equilibrato, forse più difficile di quello dello scorso anno. Dobbiamo fare gruppo, l’unione è una cosa in cui credo tantissimo ed è l’ingrediente primario per arrivare a un obiettivo comune. Dobbiamo essere bravi a portare tutti dalla nostra, in primis la tifoseria. Ho visto la partita contro il Bari, due gol li ha fatti la curva.

Gli obiettivi? Dobbiamo ragionare partita dopo partita e pensare solo al Savoia. Le squadre forti non guardano oltre l’impegno che c’è di settimana in settimana, io voglio inculcare questa mentalità. Poi è normale che la Salernitana non può lottare per la salvezza e non doveva essere nelle condizioni di classifica in cui si trova. Lavoriamo per uscirne ma serve fiducia. La cosa che mi ha colpito di questi ragazzi è stata la grandissima disponibilità. Hanno tanta voglia di riprendere quanto lasciato per strada nella prima parte di torneo. Non bisogna avere un atteggiamento passivo. Svelo un segreto, lo scorso anno ai playoff desideravamo, con il mio Casarano, trovare nel sorteggio la Salernitana per vivere l’entusiasmo dell’Arechi da avversari. Se siamo bravi a costruire entusiasmo, possiamo creare qualcosa di grande. Ma tutto si recupera solo con l’umiltà, il lavoro e la fame. Puntiamo più in alto possibile.

Abbiamo una partita domani importante perché oltre il risultato, ci può dare tanti stimoli per il lavoro settimanale. Vincere ci fa lavorare in modo spensierato. Abbiamo avuto poco tempo ma la squadra si è allenata, prima del mio arrivo. Cerco di creare connessioni importanti, per me è un aspetto fondamentale nel rapporto giocatore-allenatore. I leader? Ce ne sono, anche più di uno. Se si immagina il leader di 10 anni fa sbagliamo perché le generazioni sono cambiate e non esistono i leader di una volta, sono diversi. In rifinitura ho visto una squadra vera, sono fiducioso. Quanto al prossimo avversario, l’ho già incontrato quest’anno con il Casarano e conosco il loro mister, lo stimo. Il Savoia accetta i duelli e proverà a metterci in difficoltà. Noi ci siamo preparati bene. In questo momento, la Salernitana deve pensare a se stessa e a imporre il suo gioco rispettando tutti gli avversari. Veniamo da una sconfitta e da un cambio in panchina, c’è bisogno di un senso di responsabilità e anche di motivazioni e orgoglio, punto sul quale sto battendo tanto".

Articoli correlati

Immagine news 1
Salernitana, Vito Di Bari riparte dopo 12 giorni: è lui il dopo Cosmi
Immagine news 2
Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Vito Di Bari sbarca alla Salernitana
Immagine news 3
Marcolini: "Sorpreso da Cittadella e Trento. Mi aspetto più giovani italiani in Serie C"

Altre notizie Serie C

Oggi
Immagine news 1
19:56 Serie C
Reggiana, Tesser dopo il successo sulla Samb: "Bisognava ripartire e non era semplice"
Immagine news 2
19:34 Serie C
Serie C, i risultati delle 17:30: vince l'Alcione, pari tra Perugia Grosseto
Immagine news 3
18:41 Serie C
Salernitana, Di Bari: "Le squadre forti non guardano oltre l'impegno di settimana in settimana"
Immagine news 4
18:19 Serie C
Serie C, i risultati al 45': Alcione e Picerno avanti, il Guidonia vince ma è in dieci
Immagine news 5
16:49 Serie CUfficiale
UfficialeSi separano le strade tra l'Union Brescia e il suo DG: ufficiale l'addio di Stefano Medioli
Immagine news 6
16:43 Serie C
Serie C, i risultati delle gare delle 14.30: cade ancora il Catania, Bari bloccato in casa
Immagine news 7
15:19 Serie C
Serie C, 12ª giornata: i risultati al 45' dei match delle 14:30. Solo il Giugliano avanti
Immagine news 8
09:19 Serie C
Serie C, 12ª giornata: undici match in programma. In campo Bari, Catania e Pescara
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, a gennaio serve anche un esterno sinistro: ecco tutti i nomi. Inter c’è un’idea Chiesa, che può diventare un’opzione anche per la Roma. Milan, punto rinnovi: dopo Pulisic ora Rabiot. Tresoldi il sogno per il futuro
Primo piano
Immagine top news n.0 Udinese, Runjaic sempre più a rischio. Zanetti e D'Aversa alternative credibili
Immagine top news n.1 Milan-Inter, le formazioni ufficiali: Chivu sorprende con Spence titolare e Diouf in attacco
Immagine top news n.2 Juventus, Spalletti: "Carnevali perfetto. Fiducia del club? Domanda un po' provocatoria"
Immagine top news n.3 Il Bologna vince ancora, Palladino: "Io sottovalutato? Sinceramente non lo penso"
Immagine top news n.4 Lazio, Gattuso: "Obiettivo 40 punti. Lo dicono anche i miei giocatori, forse mi prendono in giro"
Immagine top news n.5 Milan, Cardinale: "Ho guardato tutti i giocatori negli occhi: vogliono vincere"
Immagine top news n.6 Errori arbitrali in Venezia-Inter? Nicola: "Non mi interessano polemiche e scusanti"
Immagine top news n.7 Lazio leader, Frosinone sorpresa e Inter in controtendenza: ecco chi resta più minuti in vantaggio
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
Immagine news podcast n.2 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
Immagine news podcast n.3 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
Immagine news podcast n.4 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Juve, no al traghettatore. Serve dare continuità ai risultati"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan-Inter, quale il fattore decisivo nel derby? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, occhio che il derby può essere la partita della svolta"
Serie A
Immagine box news Serie A Che investitura da Chivu: esordio da titolare Serie A con l'Inter nel derby per Spence
Immagine box news Serie A Modric guiderà il Milan, ma poteva giocare il derby con la maglia dei cugini: ricordate il 2018?
Immagine box news Serie A Inter, Calhanoglu: "Non dobbiamo cadere nelle loro provocazioni, serve lucidità"
Immagine box news Serie A Buonfiglio: "Derby momento magico. Nuovi stadi? Senza il livello rimarrà basso"
Immagine box news Serie A Roma, Ghilardi al primo gol in A: "Ci ho messo due anni, ho segnato con i crampi"
Immagine box news Serie A Roma, inizia la conferenza di Gasperini post Udinese
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, Sampdoria avanti 2-0 sull'Entella al 45'. Primo gol per il 2008 Mezzotero
Immagine box news Serie B Sudtirol, Possanzini: "Passi indietro, male nel palleggio. Giocato meglio contro il Padova"
Immagine box news Serie B Catanzaro-Padova 1-1, le pagelle: non basta Iemmello, Varas re mida
Immagine box news Serie B Verona-Carrarese, i convocati di Baroni per la sfida di domani
Immagine box news Serie B Cesena, Diamanti: "Vinto con l'Empoli giocando peggio, oggi prova importante"
Immagine box news Serie B Catanzaro e Padova si fermano sull'1-1: Dorval illude i giallorossi, Varas firma il pareggio
Serie C
Immagine box news Serie C Reggiana, Tesser dopo il successo sulla Samb: "Bisognava ripartire e non era semplice"
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati delle 17:30: vince l'Alcione, pari tra Perugia Grosseto
Immagine box news Serie C Salernitana, Di Bari: "Le squadre forti non guardano oltre l'impegno di settimana in settimana"
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati al 45': Alcione e Picerno avanti, il Guidonia vince ma è in dieci
Immagine box news Serie C Si separano le strade tra l'Union Brescia e il suo DG: ufficiale l'addio di Stefano Medioli
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati delle gare delle 14.30: cade ancora il Catania, Bari bloccato in casa
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Udinese-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Inter, notte da brividi: chi farà lo scherzetto nel derby?
Immagine box news Pronostici Pronostico Fiorentina-Atalanta, sfida delicata per entrambe: vincere è una necessità
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Sassuolo e Parma non si fanno male: finisce 0-0
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Ternana-Como 1907 1-1: Bonfantini illude, Strode risponde nella ripresa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, al via quest'oggi la 5ª giornata: lunedì l'atteso derby Fiorentina-Juventus
Immagine box news Calcio femminile Parma Femminile, Sottili: "Dobbiamo ora essere in grado di abbinare le prestazioni ai risultati"
Immagine box news Calcio femminile Si chiude la 3ª giornata di Women’s Champions League: tra le italiane bene solo la Juve. Barca al top
Immagine box news Calcio femminile Juve Women vittoriosa in Champions. Guerrero: "Risultato che rende giustizia al nostro lavoro"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
31 ottobre 2004, il Messina vince il derby dello stretto. Gol decisivo di Di Napoli
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano