Domani Como-Venezia, i convocati di Fabregas: c'è Kennedy, torna Liberali
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 21:52Serie A
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31.10.2026 21:52Serie A
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© foto di Federico De Luca 2026
Il Como giocherà domani a partire dalle 12.30 contro il Venezia in campionato e Cesc Fabregas per la partita del Sinigaglia ha convocato 24 calciatori, tra i quali figura per la prima volta Kennedy. Confermato il ritorno di Liberali e la presenza di Papaccioli, indisponibili Kean, Jesus Rodriguez, Addai, Diao e Chalobah.
La lista completa
Portieri: Butez, Vigorito, Sanchez
Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Dossena, Kaiki Bruno, Goldaniga, Couto, Smolcic, Kambwala
Centrocampisti: Perrone, Milla, Da Cunha, Caqueret, Lahdo, Baturina, Ricci, Liberali, Papaccioli
Attaccanti: Douvikas, Nico Paz, Kennedy.
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