Domani Como-Venezia, i convocati di Fabregas: c'è Kennedy, torna Liberali

Il Como giocherà domani a partire dalle 12.30 contro il Venezia in campionato e Cesc Fabregas per la partita del Sinigaglia ha convocato 24 calciatori, tra i quali figura per la prima volta Kennedy. Confermato il ritorno di Liberali e la presenza di Papaccioli, indisponibili Kean, Jesus Rodriguez, Addai, Diao e Chalobah.

La lista completa

Portieri: Butez, Vigorito, Sanchez

Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Dossena, Kaiki Bruno, Goldaniga, Couto, Smolcic, Kambwala

Centrocampisti: Perrone, Milla, Da Cunha, Caqueret, Lahdo, Baturina, Ricci, Liberali, Papaccioli

Attaccanti: Douvikas, Nico Paz, Kennedy.