Fabregas e la profezia errata: "A Udine vinceranno in pochissimi". Lo hanno fatto tutti

L'Udinese ha perso la sua quinta partita in casa in questa Serie A e oggi più che mai tornano in mente le parole di Cesc Fabregas, che dopo aver esordito con il suo Como al Bluenergy Stadium con un 1-1, disse in conferenza stampa: "Vedrete che qui vinceranno in poche quest'anno, sono una grandissima squadra, hanno identità, sono fisici, per come pressano e vanno veloce sono da Premier. Mi piace e sarà complicata per tutti".

La realtà è che è successo l'esatto opposto

Era il 22 agosto e da allora sono passati 2 mesi, con i bianconeri che hanno giocato 6 gare in Friuli, una delle quali di Coppa Italia, e ha ottenuto solamente 3 punti e un successo. Una profezia dunque quella del tecnico spagnolo decisamente sbagliata, almeno per quello che è successo finora

Tutte le partite nel dettaglio

Udinese - Lazio 1-2

Udinese - Cagliari 0-1

Udinese - Lecce 0-3

Udinese - Milan 0-2

Udinese - Roma 2-5