Parlano Cardinale e Marotta, le ultime sul futuro di Runjaic: le top news delle 22

L'Udinese per decidere il futuro di Runjaic aspetterà la sosta per gli impegni della Nazionale oppure si arriverà subito alla rottura? La goleada subita contro la Roma rende ancora più fragile la posizione del tecnico. E' vero che la squadra di Gasperini punta dritta allo scudetto. Ma se si esclude una reazione di orgoglio nella ripresa l'Udinese è apparsa senza gioco e senza anima. Per non parlare di una classifica che è sempre più negativa. I dirigenti friulani da tempo stanno valutando le opzioni alternative a Runjaic. Sono stati valutati tanti profili. Di carature diverse. In questo momento di riflessione le piste più calde portano a Paolo Zanetti e a Roberto D'Aversa. Allenatori che hanno dimostrato nella loro carriera di saper convivere anche con le sofferenze della lotta salvezza. Lotta che coinvolge direttamente quest'anno l'Udinese. Ricordiamo che prima della sosta la squadra friulana andrà a far visita al Venezia in uno scontro che, guardando la classifica, può già risultare decisivo

Gerry Cardinale è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del derby e ha spiegato come opererà il club rossonero a gennaio, fornendo anche un indizio importante: "Vogliamo essere attivi, io rimarrò qui per tanto tempo e vorrò essere sempre attivo in ogni finestra di mercato, provando a sfruttare le opportunità. Da quando, nel giugno 2022, ho preso la proprietà di questo club voglio riportarlo ai vertici del calcio europeo. Stiamo facendo bene e ci sarà un annuncio molto presto". Da tempo il Milan cerca una figura che possa ricoprire l'incarico di Head of Football e in estate ha inseguito a lungo Markus Krosche. Il dirigente ha lasciato da poco l'Eintracht Francoforte ed è così diventato il favorito numero uno per entrare all'interno della società del capoluogo lombardo. Le parole del patron americano lo confermano, ormai è solo questione di tempo.

Tra i vari temi trattati da Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, prima della partita contro il Milan c'è anche quello relativo alla corsa a due per il ruolo di presidente della FIGC. Se il dirigente aveva appoggiato in un primo momento Giovanni Malagò, adesso ha invece espresso un parere positivo nei confronti di Adriano Galliani e così, durante il suo intervento a Sky Sport, gli è stato chiesto se fosse sorpreso del fatto che la Lega Serie A abbia confermato l'appoggio all'attuale commissario della Federcalcio. Per il presidente nerazzurro però non è il momento di affrontare l'argomento: "Non voglio essere scortese, ma oggi sono qua in rappresentanza dell'Inter e voglio parlare del derby. Dico solo che sono state scritte cose inesatte e saranno precisate: vogliamo tutti il bene del calcio italiano e se ci sono scontri tra le parti, sono per far riacquisire il valore e perché si torni allo splendore".