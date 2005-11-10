Modena, Galloppa: "Orgoglioso dei ragazzi, punto che dà continuità"

Un pareggio che lascia l'amaro in bocca per le modalità con cui è maturato, ma che conferma il momento di crescita e la forza del gruppo. È questo il bilancio espresso dall'allenatore del Modena, Daniele Galloppa, al termine della sfida casalinga contro il Mantova, conclusasi sul punteggio di 1-1.

Il tecnico è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club emiliano subito dopo il fischio finale per analizzare la prestazione della squadra e proiettarsi verso i prossimi impegni stagionali, sottolineando l'ottima risposta sul piano dell'energia e dell'atteggiamento offerta dai suoi giocatori sul terreno di gioco.

La gara ha visto la formazione gialloblu disputare una prova di grande intensità, creando diverse occasioni da rete e sfiorando a più riprese il vantaggio già nel corso della prima frazione di gioco. Tuttavia, la beffa si è materializzata nei minuti conclusivi dell'incontro, quando la compagine ospite è riuscita a trovare la rete del definitivo pari, vanificando la vittoria per la squadra di casa. Un episodio che l'allenatore ha commentato senza drammi, evidenziando comunque la grande prestazione della squadra: “Peccato per il gol all’ultimo, ci era successo di farlo mentre oggi lo paghiamo, però i ragazzi hanno fatto una partita incredibile per l’energia che avevamo. Secondo me meritavamo già di essere in vantaggio a fine primo tempo”.

Nonostante il rammarico per la vittoria sfumata allo scadere, il risultato finale permette alla squadra di muovere la classifica e di aggiungere un tassello utile alla striscia di risultati utili. La dirigenza e lo staff tecnico guardano al bicchiere mezzo pieno, consapevoli dell'importanza di mantenere alto il ritmo di rendimento in un campionato competitivo. Il pareggio odierno viene quindi letto come un passaggio interlocutorio ma prezioso all'interno del cammino di maturazione della rosa, fondamentale per affrontare con lo spirito giusto le successive sfide di campionato.

L'attenzione del collettivo si sposta ora sul prossimo turno di campionato, che vedrà i viola impegnati lontano dalle mura amiche. L'obiettivo dichiarato è quello di dare seguito ai recenti risultati positivi, facendo leva sulla coesione e sul valore morale dell'organico. “È un punto che dà continuità e ora andremo fuori casa per cercare di continuare il nostro percorso, con grande positività e un gruppo forte, fatto di ragazzi incredibili, sono orgoglioso di loro”, ha concluso il tecnico