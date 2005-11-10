Bologna-Monza, a breve la conferenza stampa di Raffaele Palladino

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Bologna-Monza, a breve la conferenza stampa di Raffaele PalladinoLive TMW
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Leonardo Nevischi
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Oggi alle 17:00Serie A
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31.10.2026 17:00Serie A
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Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo del Bologna contro il Monza nella decima giornata della Serie A 2026/27 (2-1 il risultato finale firmato dalle reti di Varela, Pobega e Bernardeschi), è intervenuto Raffaele Palladino. Il tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.
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