Krosche sempre più vicino al Milan. Cardinale: "Molto presto ci sarà un annuncio"

Gerry Cardinale, proprietario di RedBird, fondo che controlla il Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del derby e ha spiegato come opererà il club rossonero a gennaio, fornendo anche un indizio importante: "Vogliamo essere attivi, io rimarrò qui per tanto tempo e vorrò essere sempre attivo in ogni finestra di mercato, provando a sfruttare le opportunità. Da quando, nel giugno 2022, ho preso la proprietà di questo club voglio riportarlo ai vertici del calcio europeo. Stiamo facendo bene e ci sarà un annuncio molto presto".

A chi allude Cardinale

Da tempo il Milan cerca una figura che possa ricoprire l'incarico di Head of Football e in estate ha inseguito a lungo Markus Krosche. Il dirigente ha lasciato da poco l'Eintracht Francoforte ed è così diventato il favorito numero uno per entrare all'interno della società del capoluogo lombardo. Le parole del patron americano lo confermano, ormai è solo questione di tempo.