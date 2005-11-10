Napoli arrivato in ritiro a Torino: le immagini. Domani sera all'Allianz il big match contro la Juventus

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Napoli arrivato in ritiro a Torino: le immagini. Domani sera all'Allianz il big match contro la JuventusTMW
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Tommaso Bonan
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Oggi alle 21:55Serie A
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31.10.2026 21:55Serie A
Domani è in programma Juventus-Napoli all'Allianz Stadium: fischio d'inizio ore 20.45
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Nel corso della serata il Napoli è arrivato a Torino, raggiungendo l'hotel che ospiterà la squadra di Massimiliano Allegri fino alla partita contro la Juventus in programma domani sera all'Allianz Stadium.
I partenopei, nello specifico, trascorreranno la vigilia della gara presso la località Leinì, alle porte del capoluogo piemontese. Nelle immagini di TMW ecco l'arrivo del pullman del Napoli.
Fonte: da Torino, Camillo Demichelis
VIDEO - L'arrivo del Napoli in ritiro a Torino
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