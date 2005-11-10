Udinese, Runjaic sempre più a rischio. Zanetti e D'Aversa alternative credibili

L'Udinese per decidere il futuro di Runjaic aspetterà la sosta per gli impegni della Nazionale oppure si arriverà subito alla rottura? La goleada subita contro la Roma rende ancora più fragile la posizione del tecnico. E' vero che la squadra di Gasperini punta dritta allo scudetto. Ma se si esclude una reazione di orgoglio nella ripresa l'Udinese è apparsa senza gioco e senza anima. Per non parlare di una classifica che è sempre più negativa.

ZANETTI POSSIBILE ALTERNATIVA

I dirigenti friulani da tempo stanno valutando le opzioni alternative a Runjaic. Sono stati valutati tanti profili. Di carature diverse. In questo momento di riflessione le piste più calde portano a Paolo Zanetti e a Roberto D'Aversa. Allenatori che hanno dimostrato nella loro carriera di saper convivere anche con le sofferenze della lotta salvezza. Lotta che coinvolge direttamente quest'anno l'Udinese. Ricordiamo che prima della sosta la squadra friulana andrà a far visita al Venezia in uno scontro che, guardando la classifica, può già risultare decisivo