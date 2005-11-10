Serie B, Sampdoria avanti 2-0 sull'Entella al 45'. Primo gol per il 2008 Mezzotero
Alessandra Stefanelli
Si è chiuso il primo tempo di Sampdoria-Entella con i blucerchiati avanti per 2-0. Al 23’ un autogol di Tiritiello segna il vantaggio, poi al 42’ arriva il primo gol con in blucerchiato per Mezzotero, in campo oggi anche in virtù dei tanti infortuni della squadra. Un traguardo importantissimo per il giovane attaccante classe 2008.
SERIE B - 10ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre
Cremonese-Benevento 2-0
44' Berti (C), 87' Nasti (C)
Modena-Mantova 1-1
52' Belotti (Mo), 85' Spinacce (Ma)
Südtirol-Cesena 1-1
23' Rispoli (S), 65' Shpendi (C)
Catanzaro-Padova 1-1
27’ Dorval (C), 66’ Varas (P)
In corso - Sampdoria-Virtus Entella 2-0
23' aut. Tiritiello, 42' Mezzotero
Domenica 1 novembre
Ore 15.00 - Arezzo-Ascoli
Ore 15.00 - Avellino-Pisa
Ore 15.00 - Empoli-Juve Stabia
Ore 17.15 - Hellas Verona-Carrarese
Ore 19.30 - Palermo-Vicenza