Serie C, i risultati al 45': Alcione e Picerno avanti, il Guidonia vince ma è in dieci
Alessandra Stefanelli
Si sono conclusi i primi tempi delle sfide dell'undicesima giornata di Serie C, iniziate alle ore 17.30. Non sono mancate le emozioni nei tre gironi, con diversi gol e un'espulsione. Nel Girone A, l'Alcione Milano conduce 3-1 sul campo della Giana Erminio grazie alle reti di Lopes, Rolfini e Pirola. Per i padroni di casa è andato a segno Zanchetta. Nel Girone B, il Guidonia è avanti 1-0 sul Perugia grazie al gol di Ferrari, ma dovrà affrontare la ripresa in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Borghini. Il Vado, invece, conduce 2-1 sul Grosseto. Nel Girone C, il Picerno guida 2-0 sul campo della Cavese, mentre Barletta e Monopoli sono ancora ferme sullo 0-0.
Ecco risultati parziali e marcatori:
GIRONE A
Giana Erminio-Alcione Milano 1-3
12' Lopes (A), 17' Rolfini (A), 26' Zanchetta (G), 45'+2 Pirola (A)
GIRONE B
Guidonia-Perugia 1-0
11' Ferrari (G)
Vado-Grosseto 2-1
11' Cernigoi (V), 29' Gaddini (G), 42' Vita (V)
GIRONE C
Barletta-Monopoli 0-0
Cavese-Picerno 0-2
17' Pugliese (P), 38' Abreu (P)