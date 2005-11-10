Serie C, i risultati al 45': Alcione e Picerno avanti, il Guidonia vince ma è in dieci

Si sono conclusi i primi tempi delle sfide dell'undicesima giornata di Serie C, iniziate alle ore 17.30. Non sono mancate le emozioni nei tre gironi, con diversi gol e un'espulsione. Nel Girone A, l'Alcione Milano conduce 3-1 sul campo della Giana Erminio grazie alle reti di Lopes, Rolfini e Pirola. Per i padroni di casa è andato a segno Zanchetta. Nel Girone B, il Guidonia è avanti 1-0 sul Perugia grazie al gol di Ferrari, ma dovrà affrontare la ripresa in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Borghini. Il Vado, invece, conduce 2-1 sul Grosseto. Nel Girone C, il Picerno guida 2-0 sul campo della Cavese, mentre Barletta e Monopoli sono ancora ferme sullo 0-0.

Ecco risultati parziali e marcatori:

GIRONE A

Giana Erminio-Alcione Milano 1-3

12' Lopes (A), 17' Rolfini (A), 26' Zanchetta (G), 45'+2 Pirola (A)

GIRONE B

Guidonia-Perugia 1-0

11' Ferrari (G)

Vado-Grosseto 2-1

11' Cernigoi (V), 29' Gaddini (G), 42' Vita (V)

GIRONE C

Barletta-Monopoli 0-0

Cavese-Picerno 0-2

17' Pugliese (P), 38' Abreu (P)