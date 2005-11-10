Padova, Calabro: "Fare punti contro questo Catanzaro non era semplice"

Il Padova porta a tre la serie positiva chiudendo al meglio la settimana cogliendo sette punti consecutivi. I biancoscudati colgono un pareggio sul difficile campo di Catanzaro uscendo indenne dal "Nicola Ceravolo". Nella ripresa Varas risponde al gol firmato da Dorval nel primo tempo. Al termine del confronto ha parlato il tecnico Antonio Calabro a padovasport.it:

"Sapevamo che alla terza partita potevamo pagare la verve agonistica del Catanzaro, la strategia di puntare più su giocatori di quantità nel primo tempo era voluta per far emergere in un secondo momento le nostre qualità tecniche, vedi ingresso di Zuelli e Pompetti. Primo tempo a favore loro, secondo nostro. Si poteva perdere, ma anche vincere quando potevamo cercare il gol con più determinazione dopo il pareggio, visto che loro hanno passato un momento di freno a mano mentale. Il risultato alla fine è giusto, fare punti con questo Catanzaro ora non è semplice. Mi aspettavo sicuramente un Catanzaro aggressivo, dopo il cambio di allenatore. Pompetti? Si è esaltato nonostante i fischi, so che è legato alla piazza giallorossa checchè se ne dica. È un ragazzo sensibile, il fatto che abbia giocato bene nonostante le avversità ambientali la dice lunga sulle sue qualità".