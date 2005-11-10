Catanzaro, Mignani: "Meritavamo di vincere, mi è piaciuto l'atteggiamento"

Arriva il secondo pareggio 1-1 consecutivo per il Catanzaro, dopo quello maturato martedì a Benevento arriva quello di questa sera contro il Padova. Un risultato che lascia l'amaro in bocca ai calabresi vista la prestazione offerta dai giallorossi. Al termine del confronto ha parlato il tecnico Michele Mignani, al suo esordio al "Ceravolo". Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in sala stampa raccolte da uscatanzarocalcionews.it

" Partiamo dal lato positivo: la squadra ha fatto di tutto per vincerla. Sono contento anche per l’atteggiamento dei ragazzi, che hanno fatto quello che avevo chiesto. Resta il rammarico per la vittoria che non è arrivata, in una gara che meritavamo di vincere. Peccato davvero, ma il calcio lo conosciamo tutti e riserva anche questo. Dobbiamo recuperare tutta la rosa, anche chi ha avuto meno spazio in precedenza. È un campionato lungo e impegnativo, c’è bisogno di tutti “ Riguardo alle novità proposte questa sera il tecnico ha aggiunto: "Questo dovete giudicarlo voi. Veniamo da un momento complicato e difficile, ma se voi dite che qualche novità ho portato, mi fido “.