Juventus, Spalletti: "Carnevali perfetto. Fiducia del club? Domanda un po' provocatoria"

La Juventus domani vivrà una serata molto importante per se stessa e per il futuro di Luciano Spalletti, che in conferenza stampa ha commentato anche le parole dell'amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali: "È stato perfetto perché ha toccato i tasti giusti perché ha preso l'attenzione di tutte le componenti della società e i presenti. È stato chiarissimo".

Ha percepito la fiducia della società?

"Domanda un po' provocatoria. Io dal mio punto di vista non ho bisogno di tante cose o di essere ovattato. Io sono abituato a tanti momenti carichi di difficoltà. Non ho bisogno di essere ovattato, avere dei discorsi. Sono abituato a tanti momenti vissuti in carriera, carichi e incredibili di difficoltà. Non ho bisogno di niente, solo della reazione della squadra che devo riuscire a far trovare. Non chiedo cose impossibili ai miei calciatori, solo cose che hanno nelle loro corde e possibilità. Ho voglia di vincere le partite. Se qualcuno pensa che io abbassi o arretri di un pezzettino del mio lavoro, del mio obbligo, della mia ricerca, gli conviene cominciare ad aspettarsi qualcosa di diverso. Qualsiasi siano i risultati da qui in avanti".

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