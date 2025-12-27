Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Udinese-Lazio, le formazioni ufficiali: out Castellanos, al suo posto ci sarà Noslin

© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 17:06Serie A
Lorenzo Di Benedetto

Tornano in campo Udinese e Lazio e sia Runjaic che Sarri dovranno rinunciare a giocatori importanti. Il tecnico dei bianconeri dovrà fare a meno di Okoye squalificato, dopo l'espulsione rimediata a Firenze la settimana scorsa e al suo posto ci sarà Padelli e non Sava. Affaticamenti muscolari poi per Goglichidze e Iker Bravo, che non saranno in panchina.

Dall'altra parte Maurizio Sarri non manderà in campo da primo minuto Castellanos. Al suo posto Noslin nel ruolo di prima punta, con Cancellieri e Zaccagni ai suoi lati. Out Basic e Guendouzi, con il centrocampo che sarà dunque molto rimaneggiato, viste anche le assenze di Rovella infortunato e di Dele-Bashiru impegnato in Coppa d'Africa. Belahyane, Cataldi e Vecino comporranno la mediana.

Udinese (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Palma, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller. Allenatore: Kosta Runjaic.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Pedro, Castellanos, Tavares, Isaksen, Provstgaard, Lazzari, Fernandes, Farcomeni. Allenatore: Maurizio Sarri.

