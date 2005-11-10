Udinese, Piotrowski: "Avevo un buon rapporto con Runjaic. Fa parte del calcio"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 14:39Serie A
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22.11.2026 14:39Serie A
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Jakub Piotrowski, centrocampista dell'Udinese, ha parlato nel pre-partita di Bologna ai "E' il calcio. Avevo un buon rapporto con Runjaic, ma dobbiamo uscire da questa situazione molto difficile ora con il cambio di allenatore".
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