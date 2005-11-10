Nessun errore per Arena: giusto il rigore del 4-0 bianconero, manca un giallo a Zhegrova?TMW
Andrea Piras
Partita tutto sommato facile per Alberto Ruben Arena. Il fischietto designato da Orsato a dirigere il lunch match fra Juventus e Venezia appare da subito molto vicino all’azione facendo correre spesso il gioco ed intervenendo con decisione qualora si è presentata l’occasione. Una partita senza errori con una sola piccola sbavatura nel primo tempo, se vogliamo definirla così.
Gli episodi nel primo tempo: manca un giallo a Zhegrova?
Al 19’ Douglas Luiz recupera un pallone sulla trequarti offensiva a Lauberbach con il giocatore del Venezia che va a terra. L’azione proseguirà con un calcio d’angolo per i bianconeri per l’intervento provvidenziale di Hainaut su Zhegrova. Protestano i giocatori di Davide Nicola ma il direttore di gara fa proseguire seguendo la “linea Orsato”. Al 27’ Kike Perez viene abbattuto da Zhegrova mentre stava ripartenza sulla corsia di sinistra, poteva starci il giallo. Sul finire di primo tempo, Busio va a terra in seguito ad un tocco di Douglas Luiz che però sembra arrivare prima sul pallone.
Giusto il rigore del 4-0 per la Juve
Ineccepibile la decisione nella seconda frazione di gara. Halhal atterra fallosamente Kolo Muani all'interno dell'area di rigore. Arena assegna senza dubbi la massima decisione con il giocatore del Venezia che non protesta nemmeno.