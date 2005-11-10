Udinese, Zanetti: "Gli occhi li ho visti giusti, ma conta a fine partita"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 14:42Serie A
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22.11.2026 14:42Serie A
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Paolo Zanetti, allenatore dell'Udinese, ha parlato nel pre-partita di Bologna ai microfoni di Dazn: "Gli occhi li ho visti giusti, ma ciò che conta è a fine partita. Siamo abbastanza cerottatti, ma dobbiamo fare un passo avanti di settimana in settimana".
Come ha visto Zaniolo?
"L'ho visto bene. Chi va in campo oggi è nelle migliori condizioni fisiche. In questo momento non possiamo prescindere da loro e da lì è nata la formazione".
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