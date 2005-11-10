Paolo Zanetti, allenatore dell'Udinese, ha parlato nel pre-partita di Bologna ai microfoni di Dazn: "Gli occhi li ho visti giusti, ma ciò che conta è a fine partita. Siamo abbastanza cerottatti, ma dobbiamo fare un passo avanti di settimana in settimana".

Come ha visto Zaniolo?

"L'ho visto bene. Chi va in campo oggi è nelle migliori condizioni fisiche. In questo momento non possiamo prescindere da loro e da lì è nata la formazione".