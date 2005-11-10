Udinese, il presidente Pozzo ricoverato in ospedale a seguito di una polmonite. La nota
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Tommaso Bonan
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01.11.2026 13:52Serie A
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Il presidente dell'Udinese, Gianpaolo Pozzo, è stato ricoverato in ospedale a causa di una polmonite. A renderlo noto è lo stesso club friulano, con una nota ufficiale pubblicata sui propri canali.
Gianpaolo Pozzo ricoverato in ospedale, il comunicato dell'Udinese
Udinese Calcio comunica che il Presidente Gianpaolo Pozzo è attualmente ricoverato presso l’Ospedale di Udine a seguito di una polmonite. Le sue condizioni cliniche sono stabili ed è seguito con la massima attenzione dal personale medico. La famiglia, fiduciosa nell’evoluzione del quadro clinico, desidera ringraziare tutti coloro che stanno manifestando vicinanza e affetto".
Gianpaolo Pozzo, nato a Udine nel 1941, è alla guida dell'Udinese da ben 40 anni, avendo acquistato ufficialmente il club il 28 luglio 1986 rilevandolo da Lamberto Mazza.
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