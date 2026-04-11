L'Udinese sogna un'impresa d'altri tempi. Messaggero Veneto: "Missione bis a San Siro"
"Udinese, missione bis a San Siro". Descrive così il prossimo impegno dei bianconeri il quotidiano friulano, presentando la sfida della banda di Kosta Runjaic contro il Milan. Dopo il clamoroso successo ottenuto contro l'Inter all'inizio della stagione, i bianconeri cercano una vittoria che emulerebbe l'unico precedente storico: il "bis" riuscito solo a Luciano Spalletti nel campionato 2003-2004. Con 40 punti già in classifica e la salvezza ormai in tasca, la squadra arriva a Milano con la mente libera e la voglia di approfittare del momento difficile del Diavolo, reduce dalla sconfitta contro il Napoli.
Per tentare il colpo grosso, Runjaic si affida al rientro di Davis in attacco, che farà coppia con Nicolò Zaniolo, quest'ultimo al debutto dal primo minuto. A centrocampo resta il dubbio tattico per contrastare la fisicità di Rabiot: l'allenatore valuta se inserire Piotrowski per dare più muscoli al reparto o confermare la qualità di Atta ed Ekkelenkamp. In difesa, davanti a Okoye, agirà il terzetto composto da Kristensen, Kabasele e Solet. L'obiettivo è mantenere altissima la soglia dell'attenzione per evitare che il cinismo della squadra di Massimiliano Allegri possa punire ogni minima distrazione.
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