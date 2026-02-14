Udinese, Runjaic: "Non mi aspetto miracoli da Zaniolo, è un essere umano e sta tornando"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Sassuolo: "Ci ricordiamo molto bene la gara dell'andata, l'abbiamo approcciata male, subendo due reti in modo troppo semplice. Poi abbiamo reagito, trovando buone occasioni per pareggiarla, subendo però un terzo gol evitabile. Era la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Milan. Affrontiamo una squadra che è nella nostra stessa zona della classifica, penso che il Sassuolo abbia una struttura chiara, un interessante modello di gioco. Hanno ragazzi di buona qualità, ci assomigliano e anche per questo siamo vicini in classifica.

Vogliamo fare il massimo per ottenere i tre punti ma bisogna passare dalle parole ai fatti, dobbiamo approcciare la gara nel modo giusto. A Lecce questo ci è mancato, non è stata una partita semplice, come non lo è nessuna in Serie A. Lo abbiamo visto ieri, per il Milan è stato difficile ottenere i tre punti con il Pisa. Dobbiamo mettere più intensità e giocare meglio con la palla tra i piedi. Passando a Bayo, il modo in cui un attaccante viene servito è fondamentale, è stato servito male e non ha potuto fare molto, non è stato messo nelle giuste condizioni. Dalle sconfitte possiamo imparare. Abbiamo guardato più volte la gara contro il Lecce e abbiamo avuto diverse situazioni in cui potevamo giocare in maniera più veloce in transizione, prendendo le scelte sbagliate. Domani giochiamo in casa, contro un avversario che sa essere pericoloso in fase offensiva, serviranno energia e le decisioni giuste. Dovremo giocare con rabbia e decisione, sono ottimista, non rivelo nulla sull'attaccante, mancano ancora delle ore alla partita.

Zaniolo è un essere umano, si è infortunato, sta tornando e ha bisogno di tempo per recuperare al meglio. Ha avuto una settimana ulteriore per migliorare, si è allenato in maniera intensa e quindi la sua condizione è sicuramente migliore rispetto a quella di Lecce. Non mi aspetto miracoli da lui, voglio che ritrovi la forma giusta, che rimanga lucido, può fare la differenza per la nostra squadra. Siamo contenti che possa aiutarci in campo".