Udinese, Runjaic: "Ora non si deve parlare di Europa. Bisogna giocare in entrambi i tempi"

Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita. Di seguito le sue parole.

Perchè non avete continuato sulla scia di inizio ripresa?

"Concordo. Il primo tempo non abbiamo approcciato perché abbiamo tenuto pochi palloni, meglio nel secondo. È stata mancata l'occasione di Ekkelenkamp, bisogna giocare in entrambi i tempi però, non possiamo giocare in un solo tempo".

E' cambiato qualcosa a livello tattico o nella testa dei giocatori?

"Siamo passati da una linea tre di difesa a una a quattro, mettendo Miller lì perchè il Como non se lo aspettava. Non solo cambio di attitudine, ma tattico".

Qual'è l'obiettivo dell'Udinese in questo 2026?

"In questo momento non si deve parlare di Europa. L'obiettivo è giocare partita dopo partita alzando il livello della squadra".