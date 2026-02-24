Udinese, terzo ko di fila. Il Messaggero Veneto: "Profondo rosso"

L’Udinese cade a Bologna e incassa la terza sconfitta consecutiva, al termine di una gara povera di qualità e segnata dalle polemiche arbitrali. L’assenza di Davis pesa come un macigno: fino al gol non arriva neppure un tiro nello specchio, con Buksa e Zaniolo a battagliare senza rifornimenti in un 3-5-2 scelto da Runjaic per dare equilibrio. A raccontare la serata nefasta è Il Messaggero Veneto.

Il tecnico deve fare i conti anche con il caso Solet: rischiato dall’inizio dopo l’affaticamento all’adduttore, il francese alza bandiera bianca dopo appena nove minuti per una ricaduta. Dentro Bertola, con Kristensen e Kabasele a completare la difesa. In mezzo Piotrowski e Atta ai lati di Karlstrom, sulle fasce Ehizibue e Zemura. Ne esce una partita bloccata, con errori e poche occasioni da entrambe le parti.

A far discutere è soprattutto la direzione di Marcenaro. Ignorata una gomitata di Vitik al volto di Zaniolo, “un gesto da espulsione” che avrebbe lasciato il Bologna in dieci nell’ultima mezzora. L’arbitro, dopo le proteste, si lascia sfuggire un “Sorry” rivolto ai friulani, senza però estrarre il rosso. Nel finale arriva il rigore assegnato via Var per l’intervento di Karlstrom su Castro: dal dischetto Bernardeschi firma l’1-0 che decide la sfida. Gli assalti conclusivi non bastano a evitare il ko. Resta l’amarezza per un risultato condizionato dagli episodi e per un attacco che, senza il suo riferimento principale, fatica a produrre pericoli reali.