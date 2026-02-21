Udinese, Solet in dubbio. Runjaic: "Se domani si allenerà al meglio, allora può esserci"

E' un'Udinese con grande voglia di riscatto quella che si presenta alla sfida contro il Bologna, in programma lunedì sera e valida per la 26^ giornata di Serie A. Qualche dubbio di formazione per Kosta Runjaic, alle prese con le precarie condizioni fisiche di uno dei suoi pezzi pregiati ovvero Oumar Solet (uscito malconcio dall'ultimo match di campionato contro il Sassuolo). "Ha svolto oggi la prima seduta leggera d'allenamento, se domani riuscirà ad allenarsi al meglio allora sarà della partita", ha dichiarato il mister bianconero sul suo difensore oggi in conferenza stampa.

Aggiornamenti anche sulle condizioni di Buksa e Mlacic: "Buksa si sta allenando regolarmente, speriamo che gli infortuni siano il passato. Sono contento che possa dare il suo contributo, con Zaniolo, Bayo e Gueye abbiamo ora qualche alternativa. Sperando che nel corso delle settimane Davis si unisca di nuovo preso al gruppo squadra, è un giocatore di cui abbiamo bisogno. Buks è a disposizione, potrebbe anche giocare titolare.

Mlacic conoscete la sua storia, ha 18 anni, ha giocato in Serie A croata, è un grande talento, è dotato di fisicità, ha carattere, ha le caratteristiche giuste per l'Udinese. Deve lavorare per poter esordire in Serie A, è stato accolto nella maniera giusta e sta lavorando bene, dobbiamo costruire passo dopo passo e se ci sarà bisogno scenderà in campo".