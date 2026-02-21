Udinese, pesa l'assenza di Davis? Runjaic: "Gli infortuni fanno parte della sua storia"

L'Udinese torna in campo lunedì sera, per il match esterno sul campo del Bologna. Una sfida che i bianconeri dovranno provare a vincere, interrompendo così la serie di 2 sconfitte consecutive. Di quello che può migliorare la squadra ha parlato il tecnico Kosta Runjaic, nella conferenza stampa di vigilia: "Possiamo fare meglio in attacco, ma nelle ultime due gare non abbiamo difeso bene. Contro il Sassuolo abbiamo lasciato un giocatore libero di colpire di testa. Ci sono un portiere e i difensori, ma non c'era la giusta attenzione. Quando abbiamo mantenuto la porta inviolata, quando siamo stati concentrati, abbiamo sempre fatto bene. Bisogna essere pronti a intervenire, a coprire i contropiedi degli avversari, la fase difensiva è fondamentale.

La fase offensiva è allenabile fino agli ultimissimi metri, poi entra in gioco altro, l'energia, aspetti mentali, diventa decisiva anche la qualità, è un qualcosa di allenabile fino a un certo punto. Gueye è uno dei ragazzi che sta crescendo, nella metà campo avversaria non si fa problemi a tirare, in allenamento fa molto bene, forse è il migliore con Davis, però poi la partita è un'altra cosa, bisogna prendere le decisioni giuste. In campo ogni giocatore deve sentire quel qualcosa, capire quando la decisione è quella giusta, è un aspetto su cui stiamo crescendo ed è un processo diverso per ogni ragazzo".

L'assenza di Davis in attacco pesa: "Davis è titolare all'Udinese oggi, ma non lo è da tanto. Ci siamo concentrati soprattutto sull'aspetto fisico e lo abbiamo avuto a disposizione per più tempo, ma gli infortuni fanno parte della sua storia. Per fortuna lo abbiamo perso un mese solo, altre volte è stato fuori molto di più. Zaniolo è un giocatore molto forte, ma a volte non è ancora abbastanza freddo nel momento decisivo. Ogni giocatore deve allenarsi per prendere la decisione migliore e dipende dalle caratteristiche di ogni giocatore".