Juventus, Udogie obiettivo per gennaio: il Tottenham apre alla cessione. La possibile formula

La Juventus guarda alla Premier League per rinforzare la fascia sinistra nel mercato di gennaio. Tra i profili finiti nel mirino della dirigenza bianconera c'è Destiny Udogie, terzino classe 2002 del Tottenham, che sta trovando pochissimo spazio sotto la gestione di Roberto De Zerbi. Appena due presenze da titolare e 174 minuti complessivi in campionato per l'ex Udinese, una situazione che potrebbe favorire una partenza nella sessione invernale. Il suo ritorno in Serie A rappresenterebbe un'opportunità anche per il giocatore, desideroso di riconquistare un posto nella Nazionale italiana.

Juventus su Udogie: possibile prestito con diritto o obbligo di riscatto

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Udogie è uno dei nomi seguiti con maggiore attenzione dalla Juventus, che cerca un terzino sinistro di ruolo per evitare di adattare continuamente Zeki Celik. L'operazione resta comunque legata alle possibili uscite, necessarie per liberare spazio e risorse. La formula più percorribile potrebbe essere quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto oppure obbligo subordinato a determinate condizioni, rinviando l'investimento all'estate del 2027.

Udogie e le alternative: la Juventus vuole rafforzare il blocco italiano

L'amministratore delegato Giovanni Carnevali punta a ricostruire una componente italiana importante nella rosa di Luciano Spalletti, e Udogie risponderebbe perfettamente a questa esigenza. Restano monitorati anche Rayan Ait-Nouri, Alejandro Baldé e Diogo Dalot. Il Tottenham, che aveva acquistato Udogie per 18 milioni più bonus, vorrebbe ottenere una plusvalenza. I rapporti tra i due club, già consolidati dalle operazioni estive per Guglielmo Vicario e Pape Matar Sarr, potrebbero agevolare un eventuale dialogo.