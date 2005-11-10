Umtiti accusa il Lens dopo il 9-1 contro il Como: "Alcuni atteggiamenti erano inaccettabili"

La disfatta storica del Lens contro il Como (1-9) in Champions League ha lasciato senza parole anche Samuel Umtiti. Il campione del mondo 2018 ed ex difensore del Lecce, intervenuto su RMC, ha puntato il dito contro l'atteggiamento dei giocatori francesi, accusandoli di aver mollato dopo le prime difficoltà.

L'ex difensore del Barcellona ha riconosciuto la superiorità della squadra di Cesc Fabregas, ma ha evidenziato soprattutto la mancanza di reazione dei Sang et Or: "Il Como è stato molto preciso tecnicamente, ma ho visto degli atteggiamenti...". Umtiti ha poi raccontato un episodio emblematico della partita: "Ricordo un cross di Nico Paz sul quale la difesa ha anticipato l'uscita del pallone e ha smesso di giocare. Ma il Como ha continuato l'azione e ha segnato. Puoi perdere alcuni duelli, puoi non essere nella tua giornata migliore, ma quell'atteggiamento in cui molli, in cui pensi di aver già perso il pallone quando in realtà non è così, è inaccettabile. In Champions League lo paghi".

Secondo il campione del mondo, la differenza vista a Bollaert è stata troppo ampia: "C'erano il giorno e la notte tra Como e Lens. Non dovrebbe esserci una differenza simile". Anche Daniel Riolo ha commentato duramente il risultato: "La differenza la puoi sentire quando finisce 2-1, 3-1, 4-1, ma 9-1 non è un risultato di calcio. È talmente enorme che il Lens deve darci immediatamente una spiegazione prima che si possa dire semplicemente che sono stati pessimi".