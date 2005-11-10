Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Ramon e Nico destinati al Real Madrid? Almeno il Como ha due successori per l'argentino

TMW
Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 07:38Serie A
05.11.2026 07:38Serie A
Fonti preferite
Ecco chi potrebbe raccogliere il testimone del numero 10 nel Como in caso di addio, il Real invece punta tutto su Ramon. Cosa filtra sul futuro
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Non si può nascondere l'evidenza. Tantomeno la classe di due top player come Jacobo Ramón e Nico Paz che, con il giusto allenatore e l'ambiente ideale, sono cresciuti in maniera esponenziale. Finora (21 e 22 anni rispettivamente) hanno toccato vette già altissime, e hanno ancora margini di crescita sconfinati. La Champions League, però, si trasforma anche in cassa di risonanza ad amplificare e diffondere le gesta del difensore spagnolo e del fantasista argentino fino a orecchie indiscrete. Il Como se li gode, ma al termine della stagione potrebbe anche dover preparare i fazzoletti per gli addii.

Scelta win-win

Il Real Madrid non li perde di vista, da buon intenditore di talenti. Non a caso ha scelto di mantenere il controllo su Ramon e Nico Paz nel 2024 e nel 2025. Parcheggiandoli a Como per contare sullo svezzamento calcistico di Cesc Fabregas, Florentino Perez ha fatto la scelta migliore possibile. Probabilmente non erano pronti a reggere le pressioni derivanti dalla prima squadra, dagli esigenti media spagnoli alla stampa mondiale, perché quando si tratta della Casa Blanca l'errore viene tollerato - non ammesso - fino ad un certo punto. La filosofia del club è vincere e dominare su ogni palcoscenico. Mentre al Sinigaglia, con un progetto neonato e una realtà sana e in costante espansione, alla fine si ritroverà due prodotti quasi fatti e finiti per dare inizio ad un'era di successi al Bernabeu.

L'ombra della Casa Blanca

Ora il Como deve fare i conti con una delle più grandi superpotenze mondiali. Per l'appeal che trasuda, la storia e la bacheca a parlare da sole, il Real Madrid è una delle squadre nelle quali qualsiasi calciatore professionista vorrebbe giocare praticamente. Tranne chi ha ponderato bene che almeno un'altra stagione sul Lario e sotto le ali di Fabregas lo avrebbe portato a un livello superiore. Per trattenere Nico Pz il ds Carlalberto Ludi, d'accordo con il presidente Mirwan Suwarso, avrà anche investito 60 milioni di euro in estate, ma ne è valsa decisamente la pena. Eppure i giganti spagnoli sono attesi al varco anche nell'estate 2027: con una clausola di recompra possono riprendersi l'argentino con uno schiocco di dita e una valigetta da 80 milioni. Questo fermo restando la volontà del giocatore e le intenzioni del Como, ovviamente.

Pericolo Ramon

Il Real dovrebbe anche riprendersi Jacobo Ramon dal Lario, tra il 50% sulla futura rivendita del centrale spagnolo e soprattutto la possibilità di riacquistarlo fino all'estate del 2028. Chissà se il club lariano proverà a far valere gli stessi discorsi di Nico Paz della passata estate per trattenere almeno una stagione in più il 22enne, ma tra i piani alti di Madrid c'è la convinzione che lo spagnolo sia destinato a indossare la maglia blanca.

Chi raccoglie l'eredità

Il fardello, presto o tardi, spetterà a qualcuno. Ma a chi? Se per Ramon non è ancora stato individuato un successore, il Como si è già portato avanti in previsione di una partenza di Nico Paz e adesso la rosa di Fabregas ha ben due candidati a rilevare la maglia numero 10 dell'argentino in futuro. Uno arriva da una stagione sfavillante, Martin Baturina (8 reti e 4 assist in 34 gare), che in questa stagione ha già raggiunto 5 gol e 2 assist in 13 partite. Tanta creatività, mobilità e dalla qualità del croato, capace di svariare su gran parte del fronte offensivo. E poi c'è Mattia Liberali, autentico affare per 6 milioni di euro e rimpianto del Milana, a 19 anni con 2 gol e altrettanti passaggi chiave in appena 168 minuti. Con la Fiorentina il primo sigillo in Serie A, proprio ieri il centro in Champions League nel 9-1 contro il Lens. Poi i movimenti e i colpo di un giocatore di classe, oltre che la mentalità del lavoratore instancabile. Un jolly croato con 23 anni da un lato, l'italiano classe 2007 invece dall'altra: il futuro è nelle mani del Como.

Articoli correlati

Immagine news 1
Como, che momento per Jacobo Ramon: potrebbe essere convocato dalla Spagna
Immagine news 2
Jacobo Ramon, il Real lo può riacquistare per 9 milioni ma il Como si gioca le sue carte: il punto
Immagine news 3
Il Real Madrid recompra Ramon? Fabregas: "Si è parlato per tre anni anche di Nico Paz"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
08:38 Serie A
Farioli: "Avevamo studiato 5 scenari per affrontare il Napoli. Veiga ha giocato con la febbre"
Immagine news 2
08:30 Serie ATMW
TMWNapoli, Allegri sta perdendo la squadra: Hojlund lo smentisce, Politano spacca lo spogliatoio
Immagine news 3
08:25 Serie ATMW
TMWDallo scontro nell'83 allo spareggio salvezza. Parma-Bologna, il Derby 'meno derby' d'Emilia
Immagine news 4
08:20 Serie ATMW
TMWKoopmeiners nel giardino di casa sua per una due giorni che può costargli oltre 20 mila euro
Immagine news 5
08:12 Serie A
Fonseca: "Con Rui Borges confronto sincero. Al Milan il mio successore già nello spogliatoio"
Immagine news 6
08:10 Serie ATMW
TMWMaignan out, dopo Vasquez con la Roma tocca a Torriani al Milan: la grande occasione per il 2005
Immagine news 7
08:02 Serie ATMW
TMWDerby della Via Emilia, Raffaele Palladino: una lunga militanza in gialloblù, ora la panchina del Bologna
Immagine news 8
08:01 Serie ATMW
TMWDerby della Via Emilia, Alberto Gilardino: dal gol che manda in B il Bologna ai 13 in rossoblù
Immagine editoriale di Marco Conterio
14 milioni di euro per il capocannoniere della Champions League. Il miglior colpo dell'ultima estate per soli 6 milioni. Spendere non basta: le incredibili intuizioni del Como sul mercato
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Kovacs osservato speciale: stasera sarà avversario, Carnevali lo segue per il futuro
Immagine top news n.1 Ramon e Nico destinati al Real Madrid? Almeno il Como ha due successori per l'argentino
Immagine top news n.2 Il Milan sogna il colpo Tresoldi: quali sono le 9 big che Cardinale dovrà sfidare a suon di milioni
Immagine top news n.3 Il Como è per distacco la squadra più europea della Serie A
Immagine top news n.4 El segna semper lu: Douvikas il più sottovalutato, meglio di Haaland in Champions
Immagine top news n.5 Napoli male anche in Champions League: ha più colpe Allegri o Manna?
Immagine top news n.6 Tresoldi incanta l'Europa: infallibile in Champions, il Milan sogna il colpo del futuro
Immagine top news n.7 Clamoroso Como: 9-1 epocale al Lens in Champions. Fabregas: "Non facciamo i fenomeni"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.3 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
Immagine news podcast n.4 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, investimenti ma per quale allenatore? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Penta: "Juve, obiettivo centravanti. A gennaio punterei tutto su Osimhen"
Immagine news Altre Notizie n.3 Maifredi: "Juve-Inzaghi? No, per sognare devi 'tentare' uno come..."
Serie A
Immagine box news Serie A Napoli, Allegri sta perdendo la squadra: Hojlund lo smentisce, Politano spacca lo spogliatoio
Immagine box news Serie A Dallo scontro nell'83 allo spareggio salvezza. Parma-Bologna, il Derby 'meno derby' d'Emilia
Immagine box news Serie A Koopmeiners nel giardino di casa sua per una due giorni che può costargli oltre 20 mila euro
Immagine box news Serie A Fonseca: "Con Rui Borges confronto sincero. Al Milan il mio successore già nello spogliatoio"
Immagine box news Serie A Maignan out, dopo Vasquez con la Roma tocca a Torriani al Milan: la grande occasione per il 2005
Immagine box news Serie A Derby della Via Emilia, Raffaele Palladino: una lunga militanza in gialloblù, ora la panchina del Bologna
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, Inzaghi fermato da una tonsillite: ci sarà ad Ascoli? Intanto Pierozzi è stato operato
Immagine box news Serie B L'attacco della Cremonese fa gola. Su Bonazzoli c'è il Monza, su De Luca invece il Benevento
Immagine box news Serie B Vicenza, Brighenti suona la carica: "Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì"
Immagine box news Serie B Quando la Carrarese vinse... l'oro olimpico. Il club cembra i "Quattro Olimpionici Azzurri"
Immagine box news Serie B Padova, Peghin presenta gli interventi allo stadio: "Un progetto importante per il futuro"
Immagine box news Serie B Entella, si ferma Alborghetti: lesione di secondo grado alla coscia sinistra
Serie C
Immagine box news Serie C Il primo proprietario non italiano del Perugia, ma anche tanti debiti: il biennio di Faroni in Umbria
Immagine box news Serie C Fracchiolla da subito il prescelto, ma sullo sfondo c'era Di Cesare: il retroscena del Ds del Barletta
Immagine box news Serie C Pescara, Merola si è operato: ricostruzione del crociato riuscita. Ora, però, un lungo stop
Immagine box news Serie C Sorrento, il punto del Ds Cacace: "Diverse decisioni arbitrali sono andate contro di noi"
Immagine box news Serie C Trento, Zocchi e il mercato di gennaio: "Se sarà necessario, la società è pronta a intervenire"
Immagine box news Serie C Borras: "Vi assicuro che Gaucci vuole riportare il Perugia in B. E io vorrei rimanere"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto AZ-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Ferencvaros, Amorim vuole tornare a sorridere anche in Europa
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tre italiane alla caccia del titolo negli USA: sono Bonansea, Di Guglielmo e Cantore
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
5 novembre 2008, il Real Madrid ospita la Juventus. E Del Piero si prende una standing ovation
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, recuperi e assenze in vista della 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio