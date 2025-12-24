Un Natale in rossoblù: giocatrici e giocatori del Genoa portano i regali a casa degli abbonati

Le festività sono ormai alle porte. E il Genoa ha voluto portare una bella ondata di rossoblù ai suoi tifosi. A chi non li abbandona mai nemmeno nei momenti di difficoltà. A chi ha deciso di abbonarsi in massa anche quest'anno polverizzando il record dell'anno scorso raggiungendo 28011 tessere stagionali al "Ferraris". Un bel riconoscimento da parte del club più antico d'Italia con una bella iniziativa pubblicizzata dai canali social ufficiali.

E così una rappresentanza delle due prime squadre, maschile e femminile, hanno raggiunto i sostenitori nel quartiere genovese collinare di Oregina e nel comune di Campomorone per consegnare doni ovviamente a tinte rossoblù. Per la squadra di Daniele De Rossi erano presenti Vitinha, Morten Frendrup e Morten Thorsby mentre per le ragazze di Sebastian De La Fuente c'erano Valeria Monterubbiano e Alessandra Massa.

Un bel momento per condividere la passione per il Grifone e far sentire la vicinanza del club verso i suoi tifosi. Questa non è la prima iniziativa del Genoa dedicata al suo pubblico. Già lo scorso luglio sempre Vitinha insieme a Ruslan Malinovskyi e Stefano Sabelli avevano chiamato coloro i quali non avevano ancora rinnovato la tessera invitandoli a sottoscrivere l'abbonamento alla stagione che stava per iniziare.