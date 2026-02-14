Rimpianto Pisa contro il Milan, Il Tirreno in apertura: "I rossoneri passano con Modric"
"Rimpianto nerazzurro. Il Milan passa con Modric" scrive Il Tirreno (ediz. Pisa) in apertura. Alla fine l'ha decisa il giocatore forse più atteso, il già vincitore del Pallone d'oro Luka Modric. Il croato ha segnato un gran gol per il 2-1 rossonero, arrivato dopo che il Pisa era riuscito a recuperare con Loyola la rete segnata nel primo tempo da Loftus-Cheek.
Ora il discorso salvezza per la formazione guidata da Hiljemark si fa ancora più complicato, in attesa dei match del weekend. Il Pisa infatti resta ultimo in classifica con 15 punti e le altre hanno la possibilità di allungare.
