Soulé e Dybala scalpitano, Il Tempo: "I due ex non vogliono saltare la Juve"
Per quanto riguarda la prima pagina di oggi, Il Tempo parla anche di calcio e in particolare della Roma. Si avvicina per i giallorossi una sfida chiave nella corsa Champions, con il tecnico Gasperini che potrebbe ritrovare due possibili protagonisti. Ecco il titolo scelto dal quotidiano: "I due ex Soulé e Dybala non vogliono saltare la sfida contro la Juve".
I due giocatori argentini hanno dovuto fare i conti con dei problemi fisici. La speranza però, sia dei diretti interessati che del mister, è che possano recuperare per il match contro i bianconeri di Spalletti. Sarebbero due soluzioni in più per la trequarti, dove contro la Cremonese hanno ben figurato prima Zaragoza e Pellegrini e poi Cristante e Venturino.
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l'unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
