Soulé e Dybala scalpitano, Il Tempo: "I due ex non vogliono saltare la Juve"

Per quanto riguarda la prima pagina di oggi, Il Tempo parla anche di calcio e in particolare della Roma. Si avvicina per i giallorossi una sfida chiave nella corsa Champions, con il tecnico Gasperini che potrebbe ritrovare due possibili protagonisti. Ecco il titolo scelto dal quotidiano: "I due ex Soulé e Dybala non vogliono saltare la sfida contro la Juve".

I due giocatori argentini hanno dovuto fare i conti con dei problemi fisici. La speranza però, sia dei diretti interessati che del mister, è che possano recuperare per il match contro i bianconeri di Spalletti. Sarebbero due soluzioni in più per la trequarti, dove contro la Cremonese hanno ben figurato prima Zaragoza e Pellegrini e poi Cristante e Venturino.