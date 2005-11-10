Uno-due terribile della Roma! Prosegue il magic moment di Mora, autore del terzo gol
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 19:27Serie A
autore Paolo Lora Lamia
21.11.2026 19:27Serie A
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La Roma viaggia sulle ali dell'entusiasmo e mette due gol di differenza con il Parma. Soulé entra in area e premia la sovrapposizione sulla destra di Wesley: palla in mezzo, deviazione di Delprato e conclusione di Mora che non lascia scampo a Daffara.
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